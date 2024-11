Governo oferece condições especiais para regularização de dívidas

Para conceder os benefícios, o governo analisa o grau de recuperabilidade da dívida - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Até o dia 29 de novembro, o governo federal estará oferecendo condições especiais para que contribuintes com dívidas ativas possam negociar e regularizar dívidas com a União.

A oferta é voltada especificamente para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte com débitos no Simples Nacional, de acordo com o perfil do contribuinte e da dívida.

São duas modalidades de transação: uma com base na capacidade de pagamento e outra para dívidas de menor valor, ambas com condições especiais e prazos mais longos. O edital completo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com todas as informações, pode ser consultado no site do governo federal.

Para conceder os benefícios, o governo analisa o grau de recuperabilidade da dívida. Por isso, eles variam de acordo com o perfil do contribuinte e do débito. Os principais benefícios oferecidos são:

Descontos: redução significativa do valor total da dívida, podendo chegar a até 100% dos juros, multas e encargos legais.

Parcelamento: flexibilidade para dividir o pagamento em até 133 parcelas, adaptando-se à capacidade de pagamento do contribuinte.

Condições personalizadas: oferta de diferentes modalidades de transação para atender às necessidades de cada perfil de devedor.