Governo prevê inflação de 4,66% em 2023 | A TARDE

O Ministério da Fazenda passou a prever que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial no Brasil, fique dentro do regime de metas de inflação, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

No Boletim Macrofiscal, divulgado nesta terça-feira, 21, pela Secretaria de Política Econômica (SPE), a previsão para a inflação recuou de 4,85% para 4,66% em 2023, o que é considerado dentro do limite superior.

Essa é a primeira vez da previsão, e o centro da meta é de 3,25%. Como há um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o objetivo será alcançado se a inflação ficar entre 1,75% e 4,75%.

De acordo com o Relatório Focus do Banco Central (BC), documento que resume as expectativas de mercado, indicou que os agentes financeiros esperam inflação ainda mais baixa, em 4,55%. Inflação desacelera e fica em 0,24% em outubro, abaixo do esperado.

O IPCA ficou em 0,24% em outubro deste ano, de acordo com dados divulgados em 10 de novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado de 12 meses, até outubro, a inflação oficial do país foi de 4,82%. No ano (de janeiro a outubro), a inflação acumulada é de 3,75%.