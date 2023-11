Governo propõe reduzir teto dos juros do consignado do INSS para 1,77% | A TARDE

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) deve propor em reunião nesta segunda-feira, 27, uma redução do teto de juros do empréstimo consignado dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de 1,84% para 1,77% ao mês.

Devem ser impactados beneficiários do INSS, que recebem aposentadorias, pensões e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas). O crédito consignado é um empréstimo descontado direto do benefício previdenciário. A expectativa é de que o ministério iguale o teto dos juros do cartão de crédito dos beneficiários do INSS à taxa do consignado futuramente.

O plano do ministro da Previdência, Carlos Lupi, é reduzir os juros do consignado no compasso da Selic, taxa básica da economia em 12,25% ao ano. Antes mesmo do Banco Central começar a reduzir a Selic, Lupi cortou o teto dos juros do consignado no INSS de 2,14% ao mês, 1,70% ao março. Mas teve que recuar para 1,97%, diante do fechamento da linha pelos bancos.

Depois disso, a taxa do consignado caiu para 1,91% em agosto e 1,84% ao mês em outubro.