Governo registra prejuízo recorde de R$ 39,4 bilhões em novembro | A TARDE

O governo federal registrou déficit primário de R$ 39,389 bilhões em novembro. O pior resultado para o mês desde o início da série histórica em 1997, destacando-se como o maior déficit acumulado já registrado.

O resultado é do Banco Central (BC), Tesouro Nacional e Previdência Social, e foi divulgado na quarta-feira, 27, diante de uma aceleração nas despesas acompanhada de perdas na arrecadação de tributos ligados ao desempenho das empresas e também a pagamentos extraordinários destinados a estados e municípios

O ministro da Fazenda Fernando Haddad | Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

No acumulado de janeiro a novembro, o déficit atingiu a marca de R$ 114,6 bilhões. De acordo com relatórios, embora a receita tenha crescido 4,2% no mês passado, as despesas aumentaram em 20%, impulsionadas pelo crescimento dos gastos com a máquina pública.

A expectativa do Tesouro Nacional é de que o governo central encerre o ano com um déficit primário de R$ 125 bilhões.