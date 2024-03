Governo tem superávit de R$ 79,3 bilhões em janeiro | A TARDE

As contas do governo central - diferença entre as receitas e as despesas - tiveram superávit primário de R$ 79,3 bilhões em janeiro, segundo informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 28. O resultado é maior que o saldo positivo do mesmo mês em comparação com o ano passado, que foi de R$ 78,9 bilhões.

A alta nominal foi de 0,5%, mas descontada a inflação houve queda real de 3,7%. Em dezembro de 2023, o governo federal registrou um déficit de R$ 116,147 bilhões. No acumulado de 12 meses até janeiro, houve um déficit de R$ 235 bilhões — equivalente a 2,1% do PIB.

As contas do governo reúnem dados do Tesouro Nacional e Banco Central, que em janeiro foi de R$ 96,0 bilhões; e da Previdência Social, déficit de R$ 16,7 bilhões.

Na divulgação do resultado de janeiro, o Tesouro destacou que, a partir de agora, deixarão de constar nas séries históricas divulgadas mensalmente as tabelas referentes ao acompanhamento do teto de gastos da Emenda Constitucional nº 95/2016, já que a regra foi substituída.