Governo teve déficit de R$ 234,3 bilhões nas contas em 2023 | A TARDE

O governo federal registrou um déficit primário de R$ 234,3 bilhões de reais nas contas públicas no ano de 2023. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgados nesta sexta-feira, 12.

Em comparação com o ano de 2022, a receita total teve uma queda de R$ 72,3 bilhões, quando foi registrado superávit de R$ 59,7 bilhões. O resultado do ano foi fortemente impactado pela queda na arrecadação das receitas não administradas pela Receita Federal do Brasil (RFB).

As contas administradas pela RFB também tiveram uma queda de 1,1%, equivalente a R$ 16,5 bilhões, enquanto a receita líquida do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) acumulou um aumento de 5,5%, no montante de R$ 31 bilhões.

No mês de dezembro, as despesas tiveram déficit de R$ 119,4 bilhões. O resultado foi influenciado pelo pagamento antecipado de R$ 93,1 bilhões em precatórios. Com isso, a despesa total chegou a R$ 302,6 bilhões, um aumento de 72,4% na mesma comparação. A receita líquida do governo somou R$ 183,2 bilhões no mês.

No que se refere às receitas administradas pela RFB, em dezembro foi registrado um crescimento real de R$ 8,1 bilhões (6,5%) em relação ao mesmo mês de 2022. Já as receitas não administradas pela RFB apresentaram uma queda real no período de 16,6%.