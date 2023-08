Governo vai apresentar proposta de reajuste de servidores federais

O governo federal deve apresentar nesta terça-feira, 29, uma proposta de reajuste salarial para os servidores federais do poder executivo, em 2024. A informação foi divulgada pelo Extra.

Com o envio do Orçamento Anual, do governo para a Câmara de Deputados, a esperança é de que haja a aprovação do reajuste do funcionalismo público.

Na última reunião, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) afirmou que a pasta não apresentaria uma porcentagem até a aprovação do novo arcabouço fiscal.

Há duas semanas, na reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente – que visa a campanha salarial dos servidores públicos para 2024 –, o governo federal afirmou que ainda não tem uma porcentagem de reajuste dos funcionários para apresentar.