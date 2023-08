Governo vai isentar compras internacionais de até US$ 50

O imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 (R$ 236 na cotação desta segunda-feira, 31, via internet, deixará de ser cobrado pelo governo federal a partir desta terça-feira, 1º. Atualmente, todas as compras de importados são taxadas. A taxa para compras desse valor foi anunciada pelo Governo Lula para evitar a entrada ilegal de mercadorias estrangeiras em solo nacional.

A mudança atinge apenas as compras feitas por pessoas físicas do Brasil, de mercadorias vindas de empresas de fora do país. Como contrapartida, as empresas deverão aderir ao programa de conformidade da Receita Federal e recolher tributos estaduais.

No caso de uma empresa inscrita no programa, uma compra de US$ 40 deverá ter adicionada a cobrança apenas do imposto estadual, de 17% do valor, US$ 6,80. Sem a adesão ao programa, terá de ser somado o imposto de importação, que é de 60% - US$ 24.

Já no envio de itens com valores até US$ 50 por uma pessoa física de fora do país para outra pessoa física no Brasil, nada mudará – continuará isento de imposto.

A portaria também define que as empresas recolham o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para que as compras de até US$ 50 não sejam tacadas pela importação. Já os estados, por meio de deliberação do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), definiram em 17% a cobrança de ICMS sobre essas compras.