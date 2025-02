Grande Hotel Paulo Afonso é colocado à venda; valor chama atenção

Grande Hotel Paulo Afonso - Foto: Ricardo Pereira

A Caixa Econômica Federal publicou edital de concorrência pública para a venda de sete imóveis da União no estado da Bahia. A venda foi autorizada pela Portaria nº 24/2016, publicada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em 19 de janeiro de 2016. Entre os bens está o Grande Hotel Paulo Afonso.

Os imóveis estão sendo ofertados nos municípios de Alagoinhas, Aurelino Leal, Ipirá, Itamaraju, Paulo Afonso e na capital, Salvador. O edital de concorrência pública nº 24/2016 contém prazos e regras para a apresentação de propostas, bem como preço mínimo de venda para cada imóvel.

Para participar da concorrência, o interessado deve formalizar a oferta mediante preenchimento da Proposta de Compra de Imóvel, disponível no Anexo III do edital de concorrência pública, e entregar a proposta no endereço indicado no Aviso de Venda do edital, até o dia 25/07. Além disso, é preciso efetuar o recolhimento de depósito em conta vinculada, a título de caução, no valor correspondente a 5% do valor do imóvel pretendido, limitado a R$ 10 mil.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar da concorrência, desde que atenda às condições do edital. O interessado que fizer a melhor oferta, respeitando o preço mínimo de venda, é considerado o vencedor. A compra do imóvel poderá ser realizada à vista, com utilização de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por financiamento ou por meio de contratação de empréstimos em qualquer instituição financeira.

No caso do Grande Hotel Paulo Afonso, o valor da venda está em R$ 3,8 milhões.