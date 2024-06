Gratuito, Encontro com Especialistas 2024 inicia nesta segunda-feira | A TARDE

Mundo pet, saúde mental e inteligência artificial estão entre os temas das palestras que integram a programação do “Encontro com Especialistas 2024”. O evento realizado pelo Sebrae em Salvador, ocorre de 10 a 15 de junho, no Centro de Convenções da capital baiana. As atividades acontecem das 14h às 16h e das 19h às 21h e as inscrições gratuitas estão abertas.

O evento é destinado a microempreendedores e empresários de pequeno porte, contemplando segmentos atendidos pelo Sebrae e de relevância para a economia do estado. Por isso, empresárias e empresários dos segmentos de moda, empreendedorismo feminino, pet vet, turismo, varejo, construção civil, indústria de alimentos, afroempreendedorismo, indústria gráfica, inovação (inteligência artificial) e meet, entre outros, já podem realizar a inscrição.

Durante seis dias, os participantes terão acesso a 19 palestras que trarão conteúdos de qualidade ministrados por profissionais com experiência e domínio nos referidos segmentos.

Entre eles, estão a gastrônoma e apresentadora do programa “Uma senhora Panela”, da GNT, Carmen Virginia, que ministrará a palestra “Gastronomia e Negócios – Uma trajetória do sonho ao real”, no dia 10, das 19h às 21h.

Os interessados no mercado pet terão a oportunidade de escutar, no dia 11, das 19h às 22h, o CEO do grupo Petland Brasil, Rodrigo Albuquerque, na palestra “Gestão da inovação para o mercado pet – Clínicas Veterinárias e Pet Shop”.

No dia 13, das 19h às 21h, o designer e criador da identidade visual da Rede Globo entre 1975 – 2021, Hans Donner, fará a palestra “Tendências e Inovação na Indústria Gráfica e Comunicação Visual”.

Já a comunicadora e orientadora financeira do programa Grana Preta, Amanda Dias, falará sobre a “Inteligência Financeira para empresários”, no dia 14, das 14h às 16h.

Com o objetivo de aproximar-se mais da realidade da gestão dos empresários baianos, o Sebrae tem investido, nos últimos anos, na elaboração de estudos e desenvolvimento de metodologias, produzindo conhecimento e boas práticas setoriais. Por isso, o recorte e o atendimento focado em segmentos específicos do mercado, com destaque para aqueles com mais relevância para a economia do estado.

Campanha Solidária de Arrecadação

Em parceria com os Correios, o Sebrae arrecadará doações de alimentos não perecíveis no evento Encontro com Especialistas para direcionar ao Rio Grande do Sul.

Quem deseja contribuir, basta levar alimentos não perecíveis para o local do evento, onde terá pontos de coleta devidamente sinalizados para receber a contribuição.

Serviço

O quê: Encontro com Especialistas 2024

Onde: Centro de Convenções de Salvador

Quando: De 10 a 15 de junho

Horário: Das 14h às 16h e das 19h às 21h

Inscrição gratuita: https://www.sympla.com.br/eventos/salvador-ba?s=EE24

