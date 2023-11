Grow, empresa de aluguel de patinetes elétricos, entra em falência | A TARDE

A Justiça de São Paulo decretou falência da Grow, empresa de aluguel de bicicletas e patinetes elétricos. A companhia, que nasceu da fusão das empresas de mobilidade compartilhada Grin e Yellow, entrou com o pedido de recuperação judicial em julho.

Na decisão, o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, observa que os credores da startup "terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas", logo após a empresa afirmar que “por circunstâncias alheias à sua vontade”, não pode honrar com o cumprimento do plano de recuperação judicial e que não há expectativas de retomada da atividade.

A partir disso, credores terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores pagos e ressalvados os atos praticados no âmbito da recuperação judicial. O administrador judicial deverá avaliar e vender os bens da massa falida no prazo máximo de 180 dias, tendo que apresentar para o juiz um plano detalhado de realização dos ativos (conversão dos bens do devedor em dinheiro).