Grupo André Guimarães lança empreendimento de luxo em Portugal

- Foto: Divulgação

Em um coquetel exclusivo no Tivoli do Algarve, o Grupo André Guimarães, numa parceria com a Fercopor, anunciou o lançamento do seu primeiro projeto internacional: o Lumare, um sofisticado empreendimento residencial à beira-mar. O evento, realizado na quinta-feira (4), contou com a presença do CEO de Incorporação Daniel Sande e dos acionistas Denis Guimarães e André Luis Guimarães, marcando a entrada do Grupo no mercado europeu.

Localizado próximo à Marina de Vilamoura, na deslumbrante região do Algarve, no sul de Portugal, o Lumare foi projetado para oferecer uma experiência de vida luxuosa e exclusiva. Composto por quatro edifícios distintos, o empreendimento disponibiliza 62 apartamentos de 1 a 4 suítes, ideais para quem busca conforto, segurança e sofisticação. "O Lumare representa um marco importante para o Grupo André Guimarães, pois demonstra nossa força e capacidade de exportar nossa expertise e excelência para outros países", afirmou Daniel Sande.

O design arquitetônico do Lumare se destaca pela integração harmoniosa com a paisagem costeira, valorizando a luz natural e criando ambientes elegantes e acolhedores. O condomínio oferece ainda uma ampla gama de comodidades, como piscina exterior, jardim privativo, academia, sala de massagem e sauna, proporcionando aos moradores uma experiência completa de bem-estar e lazer.

Com início das obras previsto para setembro deste ano, o Lumare é o primeiro empreendimento internacional do Grupo André Guimarães, que já possui um portfólio de sucesso no Brasil, com projetos como Nouvelle Bossa, Art Studio e Brisa Marina em andamento em Salvador. A empresa promete ainda mais novidades no mercado imobiliário ao longo deste ano.