Grupo Petrópolis oferece vagas em 10 cidades baianas; confira onde | A TARDE

O Grupo Petrópolis, empresa cervejeira com capital 100% nacional, está com vagas abertas em todos os estados do Brasil, inclusive na Bahia. Ao todo, foram disponibilizadas 500 oportunidades em 18 estados e no Distrito Federal (DF).

Estão sendo oferecidas 17 vagas, em 10 cidades baianas, em áreas como Trade Marketing, Administrativo, Industrial, Comercial e Logística. As contratações são para posições de diversos níveis de experiência em centros de distribuição, unidades fabris e corporativos.

Na Bahia, as vagas estão distribuídas nos municípios de Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso, Alagoinhas, Eunápolis, Itabuna, Camaçari, Irecê, Itaberaba e Bom Jesus da Lapa.

Para se candidatar, é preciso acessar o site de carreiras do GP. Em seguida, o candidato terá que filtrar a cidade e o estado pela sigla em que deseja atuar para conferir as oportunidades disponíveis e se inscrever.