HCC Hotels investe R$ 7,5 milhões em Salvador | A TARDE

A hoteleira HCC Hotels anunciou um investimento de R$ 7,5 milhões na região próxima ao Aeroporto de Salvador, na avenida Paralela.

O investimento na capital baiana faz parte do plano de expansão da gestora. Os hotéis Wyndham Salvador Angara Aeroporto e Best Western Salvador Angara Aeroporto estão em processo conhecido como conversão de marca. Até que ela aconteça, outros equipamentos operam no local.

Juntos, os hotéis ofertam 465 apartamentos: são 275 no Best Western e 190 no Wyndham.

Os empreendimentos ainda formam o Complexo Hangar Business Park, em Salvador, formado por 1.274 salas comerciais, 74 lojas e 2566 vagas de estacionamento.