IBGE confirma alto desempenho da Bahia no turismo

Em 2023, estado sustentou o 3º destino de maior atração no turismo doméstico

“Vim a trabalho, mas tive que dar uma fugidinha pra conhecer a cidade”, conta o engenheiro mecânico, Gladson Ferreira, que veio de Pernambuco. Essa vontade de conhecer a música, cultura, culinária, gastronomia e arquitetura da Bahia é um dos fatores que explica o alto desempenho do estado no turismo, com o crescimento de 62,6% das viagens rumo a Bahia de 2021 para 2023, de acordo com dados do módulo de Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Bahia (1,885 milhão de viagens) sustentou em 2023 a posição de 3º destino de maior atração no turismo doméstico, atrás de São Paulo (4,821 milhões de viagens) e Minas Gerais (2,152 milhões). Todo esse movimento rendeu R$2,4 bilhões de turismo doméstico em 2023, valor que é quase o dobro do ano de 2021.

Para alcançar esses números, o secretário do Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, explica que o estado seguiu a estratégia turística Bahia 4.0, que funciona por meio de quatro eixos. Através dos eixos de biossegurança sanitária - importante no pós pandemia -, qualificação de mão de obra e de pequenos empreendedores da área do turismo, obras de infraestrutura nas 13 zonas turísticas do estado, e um trabalho de promoção do destino Bahia em âmbito regional, nacional e internacional.

“Prospeção de voos, inauguração de 23 aeródromos na gestão do governador Jerônimo, obras de infraestrutura turística, obras de estruturas náuticas, capacitação de mão de obra através de plataformas digitais e de cursos presenciais de formação na UFBA, protocolos de biossegurança sanitária para cada tipo de equipamento turístico”, cita Maurício algumas das ações tomadas.

A expectativa para o verão de 2024/2025 é de um crescimento ainda maior dos números do turismo, segundo o secretário, por conta do crescimento da quantidade de voos que têm a Bahia como destino. “A Bahia é o estado do Nordeste que mais voos semanas vai ter da América Latina, que é o maior mercado emissor de turistas internacionais para o Brasil. A partir de dezembro teremos 19 voos regionais de Santiago, Buenos Aires, Córdoba e Montevidéu para a Bahia. Sendo voos para Salvador e Porto Seguro. Além do voo inédito para a França, Salvador-Paris, que nos coloca mais próximos do mundo, porque o aeroporto francês possui com conexão para outros 189 destinos na Europa, na Ásia e na África”.

Os valores apresentam a recuperação de um setor muito afetado pela pandemia, como explica a supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia, Mariana Viveiros. “É um número favorecido em grande parte também pela recuperação do mercado de trabalho. Então as pessoas começaram a viajar mais e começaram também a gastar mais nessas viagens, um pouco, claro, compensando certamente um ou dois anos de imobilidade e de crise econômica”.

Ela também indica que dentro dessas viagens estão incluídas movimentações dentro da própria Bahia, que é um fator a ser considerado por conta do tamanho da população. O motivo mais citado para viagens pessoais no estado é tratar da saúde, com um percentual de 37,7%.

Outro dado que chama atenção é que cresceu a proporção de domicílios baianos em que algum morador viajou: de 14,6%, em 2021, para 20,8% em 2023. Porém, os números na Bahia e no país seguem abaixo dos valores na pré-pandemia, 2019.

Movimento continuado

Em 2024 as movimentações turísticas seguem rolando no estado. O engenheiro mecânico Gladson Ferreira, que tem como hobby velejar, aproveitou suas fugas do trabalho para conhecer o Museu do Mar Aleixo Belov e mais da cultura baiana. Uma das grandes diferenças pra ele entre Recife e Salvador é a conservação da parte histórica da cidade. “O arrumadinho (prato culinário) daqui é muito mais apimentado que o de lá, mas a grande diferença é que a conservação histórica em Salvador é incrível. Em Recife é totalmente diferente, está jogado. Aqui tem um cuidado”, afirma.

A estudante de fisioterapia Marcela Vargas e seu grupo de amigos veio de Goiânia para Salvador para participar de um congresso de fisioterapia. Em menos de quatro dias na cidade eles já foram à Ilha dos Frades, Ilha de Itaparica, Pelourinho, Mercado Modelo, Cidade da Música e outros locais. “A gente tá gostando bastante da cidade. Aqui é muito diferente de Goiânia. Mergulhamos na história e na cultura do Brasil e já estamos planejando voltar no Carnaval do ano que vem”, comenta Marcela.