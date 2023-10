IBGE: Teletrabalho foi adotado por quase metade das indústrias em 2022

Quase metade (47,8%) das empresas industriais com 100 ou mais pessoas ocupadas utilizaram o teletrabalho em pelo menos algum grau no ano passado. Os dados inéditos são do módulo temático de Tecnologias Digitais Avançadas, Teletrabalho e Cibersegurança, da PINTEC Semestral 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No setor de administração, a forma de trabalho foi implementada pela ampla maioria das empresas que operaram de forma digitalizada (94,5%). O teletrabalho nas áreas de comercialização foi de 85,7% e 71,4% em desenvolvimento de projetos de produtos, processos e serviços.

Em 2022, 84,9% (8.134) das 9.586 empresas industriais com 100 ou mais pessoas ocupadas utilizaram pelo menos uma tecnologia digital avançada, sendo a computação em nuvem a mais declarada (73,6%).

Em seguida estão: internet das coisas (48,6%), robótica (27,7%), análise de big data (23,4%), manufatura aditiva (19,2%) e inteligência artificial (16,9%).

“O objetivo é olhar pro uso dessa automação digitalizada dentro das empresas industriais e como isso afeta o processo produtivo e sua visão de negócios. A integração das tecnologias aos processos produtivos viabiliza sistemas de produção inteligentes e descentralizados, alcançando novos patamares de produtividade, flexibilidade e gerenciamento nessas empresas, gerando novos modelos de negócios”, explica o gerente de pesquisas temáticas, Flávio José Marques Peixoto.