IBGE vai incluir questões sobre orientação sexual em pesquisas em 2024 | A TARDE

A partir de 2024, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vai incluir perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero por questões metodológicas, foi o que adiantou o diretor de pesquisa do instituto, Cimar Azeredo Pereira nesta sexta-feira, 27.

“A Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, referência para a taxa de desemprego) já começa em janeiro levantando perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero. Está prevista uma contagem para 2025 com essas perguntas e, no próximo Censo, certamente será feito”, disse.

Até ao momento, os dados sobre perfil etário e de gênero da população brasileira do Censo só consideram o sexo das pessoas ao nascer. O diretor explicou que o IBGE chegou a testar perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero em estatísticas experimentais e na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), mas o baixo número de respostas for, não possibilitou que o tema fosse incluído no Censo 2022.

“Na PNS, que a pergunta era feita diretamente para a pessoa, deu esse problema. Era um informante direto. A gente entendeu que precisava estudar muito para colocar o tema no Censo”, continuou ele.

Segundo o Censo 2022, há 22.169.101 idosos com 65 anos ou mais vivendo no país. É um número 57,4% superior aos 14.081.477 apurados na operação censitária anterior, ocorrida em 2010.