Ibovespa bate recorde e dólar cai após aprovação da reforma tributária | A TARDE

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira registrou alta de 0,68%, e o dólar caiu para o menor nível em 12 dias logo após a aprovação da reforma tributária no Brasil e pela alta na cotação internacional do petróleo.

A bolsa brasileira fechou esta segunda-feira, 18, aos 131.084 pontos e o dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 4,905, com queda de R$ 0,032 (-0,65%). A cotação operou com leve alta na maior parte das negociações, chegando a R$ 4,95 por volta das 10h30. No entanto, a partir das 15h, a moeda reverteu a trajetória e passou a cair, com a entrada de capitais do exterior.

A moeda norte-americana está no menor nível desde 6 de dezembro. A divisa cai 0,2% em dezembro e 7,1% em 2023.

A aprovação da reforma tributária e da medida provisória que limita as ajudas financeiras do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) compensaram as perdas dos últimos dias após a derrubada do veto da desoneração da folha de pagamentos. Isso mexeu com os ânimos do mercado.

No cenário externo, a alta da cotação do petróleo trouxe alívio para os países produtores de commodities (bens primários com cotação internacional), como o Brasil. O ataque a navios petroleiros no Mar Vermelho elevou o preço do barril do tipo Brent para US$ 78, contra US$ 73 registrados na semana passada. Isso elevou as ações de petroleiras, que são os papéis com maior peso na bolsa brasileira.

*Com informações da Agência Brasil