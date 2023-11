Ibovespa cai 0,74% e dólar recua para R$ 5,03 | A TARDE

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, registrou queda de 0,74%, aos 113.155 pontos, nesta sexta-feira, 20. Na semana, o índice teve perda de 2,25%. O cenário foi puxado pelo rumo das taxas de juros nos Estados Unidos, e o conflito que se estende entre Israel e Hamas.

Ao final da sessão desta sexta, o dólar recuou 0,45%, cotado a R$ 5,0302. Na véspera, a moeda norte-americana fechou o dia com leve queda de 0,02%, e estava sendo vendida a R$ 5,0529.

Além disso, a queda nas ações da Vale e da Petrobras, ajudou a pressionar o Ibovespa para baixo nesta sessão. O mercado foi movimentado pelo discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), no fim do dia de ontem, sobre novos aumentos nas taxas de juros do país.

Os preços do petróleo também fecharam nesta sexta-feira em leve baixa, a partir das incertezas com a guerra entre Israel e Hamas e também com a economia chinesa