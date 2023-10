Ibovespa fecha em alta de 0,86% com disparada da Petrobras | A TARDE

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, fechou nesta terça-feira, 10, com alta de 0,86%, aos 115.156 pontos, após força repentina das ações do petróleo no mercado internacional a partir das preocupações dos investidores com o conflito no Oriente Médio.

Por outro lado, o dólar perdeu força com a guerra de Israel e Hamas, que se iniciou no último sábado, 7. A moeda argentina encerrou a sessão com perda de 0,59%, negociado a R$ 5,131 na venda.

O barril do tipo Brent, usado como referência na maior parte do globo, fechou a sessão com alta de 4,22%, negociado a US$ 88,15. Os papéis da Petrobras figuraram entre as maiores altas do dia, com as ações preferenciais (PETR4) disparando 4,3%, enquanto as ordinárias (PETR3) subiram 4,1%.

O topo, porém, ficou com a PRIO (PRIO3), que subiu 8,78%, enquanto a PetroRecôncavo (RECV3) teve alta de 8,7%.

A alta foi freada por queda de outras gigantes do Ibovespa. A Vale (VALE3) perdeu 0,72% com o recuo do minério de ferro no mercado global, enquanto Itaú (ITUB4) registrou baixa de 0,86%. As ações da Petrobras acumulam valorização de 77% em 2023.