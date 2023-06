Ibovespa se recupera e dólar fecha em queda nesta segunda-feira

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) terminou esta segunda-feira, 5, com uma alta de 0,12%, aos 112.696 pontos. O dia fechou com queda do dólar, que desvalorizou 0,46% e está sendo comercializado a R$ 4,9303.

O corte na produção de petróleo foi responsável pela valorização da commodity. O resultado dessa medida impulsionou a Petrobras. Especialistas afirmam que a decisão também teve impacto no câmbio.

Até às 12h32 de hoje, a bolsa apresentava uma queda de 0,18%, aos 112.351. A virada de chave aconteceu após um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, a Arábia Saudita, decidir cortar a produção de um milhão de barris por dia a partir do próximo mês.

De acordo com especialistas, a queda do dólar é consequência da decisão comercial da Arábia Saudita. A medida pode colaborar para a queda do juros e fortalecer a moeda brasileira.