Ibovespa sobe com ata do Copom e reforma tributária | A TARDE

O Ibovespa registrou nesta terça-feira, 7, alta de 0,69% no encerramento do pregão, alcançando 119.249 pontos. O aumento foi puxado pela divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), com a sugestão de queda de 0,5 ponto percentual da Selic nas próximas duas reuniões do Banco Central.

Por outro lado, o dólar encerrou a sessão de hoje em baixa, na 5ª queda consecutiva. A moeda americana registrou uma queda de 0,13%, sendo negociado a R$ 4,87.

A ação do Magazine Luiza (MGLU3) subiu 23%, elevando seu valor de mercado para R$ 11 bilhões. O Itaú (ITUB4), também apresentou balanço positivo, superando as expectativas do mercado, mantendo uma inadimplência estável e uma sólida rentabilidade. Por outro lado, Petrobras (PETR3) e Vale (VALE3) registraram fortes quedas.

O mercado está sendo balançado pela incerteza das contas públicas diante da discussão recente sobre a mudança da meta fixada para o ano de 2024, de déficit zero. Além disso, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta terça, o texto principal da reforma tributária, que ainda pode ser alterado por emendas em votações subsequentes.