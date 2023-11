Ibovespa sobe e dólar fecha a R$ 4,87 | A TARDE

O dólar fechou em queda no fechamento da bolsa nesta terça-feira, 28, quando o mercado reagiu aos dados acima do esperado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). Em contrapartida, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, encerrou em alta.

O Ibovespa fechou acima dos 0,64%, aos 126.538 pontos. Ao final da sessão, o dólar encerrou em queda de 0,56%, cotado a R$ 4,8719. No dia anterior, a moeda norte-americana fechou em leve alta de 0,02%, vendida a R$ 4,8992.

Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicou dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), que subiu 0,33% em novembro. O número veio acima do esperado pelo mercado, que projetava um aumento de 0,30% do indicador no mês, e também representa uma forte aceleração em comparação ao observado em outubro (0,21%).

Indicações recentes do Federal Reserve (Fed), que sinalizam que a autarquia pode ter encerrado seu ciclo de alta de juros, também ficaram no radar.