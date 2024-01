Ibovespa sobe mais de 22% em 2023; dólar cai 8% em 2023 | A TARDE

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, encerrou o ano com ganho de mais de 22% em 2023. No último pregão do ano, o Ibovespa teve leve queda de 0,01%, aos 134.185 pontos.

Segundo a bolsa, o volume financeiro total somou R$ 17,3 bilhões. No mês de dezembro, acumulou ganhos de mais de 5%. Em termos anuais, este é o melhor resultado desde 2019, quando o índice teve alta acumulada de 31,58%.

As perdas de hoje foram puxadas pelas ações da Petrobras (PETR4), com menos 0,32%, e da Vale (VALE3), com menos 0,26%, refletindo a desvalorização, respectivamente, do petróleo e do minério nos mercados internacionais.

O dólar teve leve alta no pregão desta quinta-feira, 28, mas terminou o ano com recuo de 8,06%. No pregão final, a moeda americana fechou em alta de 0,41%, cotada a R$ 4,8525.

A máxima histórica da moeda americana foi em 13 de maio de 2020, quando custava R$ 5,9007. De lá para cá, já acumula queda de quase 18%.