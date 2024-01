Ibovespa sobe, mas acumula queda na primeira semana do ano | A TARDE

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, fechou em alta de 0,61% nesta sexta-feira, 5. Na primeira semana de 2024, entretanto, o B3 registrou queda acumulada.

O dólar fechou em queda de 0,73%, cotado a R$ 4,8718. Diante dos resultados, o dólar encerrou a primeira semana de 2024 com alta acumulada de 0,40%.

A sessão de hoje foi marcada pela divulgação dos dados de emprego nos Estados Unidos, que mostraram força no mercado de trabalho e pressão nos salários. Ao todo, a economia americana criou 216 mil vagas de trabalho em dezembro de 2023.

No Brasil, a agenda do dia incluiu alta acima do esperado na produção industrial em novembro, bem como expansão do percentual da dívida pública bruta em relação ao PIB, com o setor público registrando déficit primário maior do que as previsões.