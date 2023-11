Ibovespa sobe quase 1% e bate novo recorde | A TARDE

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, atingiu 125.957,06 pontos nesta segunda-feira, 20, registrando o novo recorde desde julho de 2021. O B3 teve um avanço de 0,95%, no quarto pregão seguido de alta.

As bolsas dos Estados Unidos também subiram. O índice Dow Jones teve alta de 0,58%, aos 35.151,04 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,74% (4.547,38 pontos). Já o dólar comercial fechou a R$ 4,85, queda de 1,10%.

A moeda norte-americana está no menor valor desde 2 de agosto, quando a cotação fechou a R$ 4,806. A divisa acumula queda de 3,75% em novembro e de 8,11% em 2023.

O indicador foi impulsionado pelo avanço das commodities (bens primários com cotação no mercado internacional), principalmente do minério de ferro e da recuperação do petróleo. A cotação operou com estabilidade na primeira hora de negociação, mas despencou após a abertura dos mercados norte-americanos.