Ibovespa tem queda no primeiro pregão de 2024 | A TARDE

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, fechou em baixa nesta terça-feira, 2, no primeiro pregão de 2024, com queda de 1,11%, aos 132.697 pontos. O dólar fechou em alta, e chegou aos R$ 4,91.

Os mercados começam o ano negativos pela reavaliação dos agentes econômicos sobre os rumos dos juros americanos. A ata da reunião do Federal Reserve (Fed), que será divulgada nesta semana, também é bastante esperada pelo mercado. Analistas estão mais pessimistas a respeito do momento em que as taxas serão cortadas, o que favorece os ativos de risco.

O dólar fechou em alta de 1,28%, cotado a R$ 4,9148. No último pregão de 2023, a moeda norte-americana fechou em alta de 0,41%, cotado a R$ 4,8525. No ano, porém, terminou o ano com recuo de 8,06%.