Iene japonês cai e atinge menor nível ante o dólar em 34 anos | A TARDE

A moeda japonesa, iene, caiu para 155,17 por dólar nesta quarta-feira, 24, e atingiu o menor valor desde 1990, em relação à moeda norte-americana. Há 34 anos, a moeda norte-americana era negociada a 154,97 ienes, com alta de 0,09%.

A queda acontece após a divulgação de dados referentes à inflação dos EUA, que elevaram as expectativas do mercado financeiro. Segundo o Escritório de Estatísticas do Trabalho, o Consumer Price Index (CPI) registrou uma alta de 0,4% na inflação de março e 3,5% no acumulado de 12 meses no país.

A queda do iene acendeu um alerta no país, que estuda uma intervenção cambial para sustentar a força da moeda japonesa. O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, e outras autoridades disseram que estão observando as movimentações cambiais e responderão conforme necessário.