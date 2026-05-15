iFood investe R$ 300 mi e traz bikes elétricas para Salvador

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Iniciativa foca na transição ecológica da frota e na inclusão produtiva - Foto: Divulgação Ifood

Em entrevista ao portal A TARDE, a vice-presidente (VP) do Ifood confirmou que Salvador receberá um robusto plano de expansão em mobilidade e tecnologia voltado para o mercado local de delivery.

Durante a "Semana S", evento de inovação e empreendedorismo realizado pelo Sebrae Bahia no Teatro Sesc Casa do Comércio, a VP de impacto e sustentabilidade do iFood, Luana Ozemela, afirmou que a capital baiana está contemplada na nova rota do programa iFood Pedal.

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Vice-presidente de impacto e sustentabilidade do iFood, Luana Ozemela | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

A iniciativa faz parte de um investimento de R$ 300 milhões da companhia focado na transição ecológica da frota e na inclusão produtiva. O objetivo do projeto é acelerar a substituição de bicicletas mecânicas por modelos elétricos, além de abrir frentes de trabalho para entregadores que não possuem carteira de habilitação (CNH) ou motocicleta.

Atualmente, segundo Luana, o iFood conta com 6 mil bicicletas elétricas em circulação em cerca de 12 cidades brasileiras. Nos próximos dois anos, a projeção é alcançar 17 municípios.

A estratégia que une engenharia e inteligência de dados s

Luana Ozemela foi uma das palestrantes da "Semana S", realizado pelo Sebrae Bahia | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Ciente dos desafios topográficos de Salvador, repleta de ladeiras e vielas, Luana, disse que o iFood desenvolveu uma estratégia que une engenharia e inteligência de dados para rodar nas ruas soteropolitanas.

De acordo com a executiva, a chegada dos veículos será acompanhada de atualizações de software focadas no relevo acidentado.

"Salvador está contemplada, então a gente espera que as ladeiras aqui não sejam mais um tão grande problema, porque as bikes elétricas visam isso. E os nossos investimentos também em melhoria do algoritmo de altimetria visam melhorar as condições de trabalho dos entregadores", destacou Luana Ozemela.

Ela explica que o algoritmo de altimetria mede a inclinação das rotas para otimizar o despacho dos pedidos. E a medida visa reduzir o esforço físico do entregador e equilibrar o tempo das entregas na capital baiana.

Para viabilizar o acesso financeiro aos equipamentos, a empresa opera com uma política de baixo custo para o trabalhador da ponta. Conforme detalhado pela VP, com cerca de três horas de trabalho o entregador consegue financiar sete dias de aluguel da bicicleta elétrica na plataforma.

Inteligência artificial no fluxo de caixa e expansão de crédito

Segundo a porta-voz do Ifood, após a superação do entrave da digitalização básica, o foco da companhia mudou para o fornecimento de tecnologias de ponta, como a Inteligência Artificial, para a gestão empresarial diária.

Para isso, a fintech iFood Pago está testando em fase piloto a ferramenta "Meu Caixa". O sistema integra os dados do ecossistema de vendas diretamente ao fluxo de caixa diário do restaurante, emitindo alertas automáticos sobre vencimentos, faturamento e atrasos.

O ecossistema também expande a oferta de crédito facilitado para empreendedores que historicamente têm acesso negado no sistema bancário tradicional.

"Elas Que Crescem" chega ao mercado gastronômico de Salvador

Celebrando 15 anos de fundação nesta sexta, 15, com uma estrutura corporativa que hoje engloba marcas como Sympla e Decolar, o iFood aproveitou o evento em Salvador para anunciar ações de impacto social afirmativo.

O aplicativo conta atualmente com 200 mil mulheres donas de negócios ativos no país e confirmou a expansão do programa "Elas Que Crescem" para a Bahia.

A iniciativa dará visibilidade e ferramentas de aceleração para mulheres empreendedoras, permitindo que os consumidores identifiquem e comprem diretamente de restaurantes liderados por mulheres dentro do aplicativo.

O projeto soma-se a outras ações educacionais da marca, como o programa "Meu Diploma do Ensino Médio", que já formou gratuitamente 16 mil entregadores no Brasil.