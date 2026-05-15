INVESTIMENTOS
iFood investe R$ 300 mi e traz bikes elétricas para Salvador
Vice-presidente do iFood revela ao A TARDE expansão de frota elétrica e novos recursos de IA para pequenos negócio
Em entrevista ao portal A TARDE, a vice-presidente (VP) do Ifood confirmou que Salvador receberá um robusto plano de expansão em mobilidade e tecnologia voltado para o mercado local de delivery.
Durante a "Semana S", evento de inovação e empreendedorismo realizado pelo Sebrae Bahia no Teatro Sesc Casa do Comércio, a VP de impacto e sustentabilidade do iFood, Luana Ozemela, afirmou que a capital baiana está contemplada na nova rota do programa iFood Pedal.
A iniciativa faz parte de um investimento de R$ 300 milhões da companhia focado na transição ecológica da frota e na inclusão produtiva. O objetivo do projeto é acelerar a substituição de bicicletas mecânicas por modelos elétricos, além de abrir frentes de trabalho para entregadores que não possuem carteira de habilitação (CNH) ou motocicleta.
Atualmente, segundo Luana, o iFood conta com 6 mil bicicletas elétricas em circulação em cerca de 12 cidades brasileiras. Nos próximos dois anos, a projeção é alcançar 17 municípios.
A estratégia que une engenharia e inteligência de dadoss
Ciente dos desafios topográficos de Salvador, repleta de ladeiras e vielas, Luana, disse que o iFood desenvolveu uma estratégia que une engenharia e inteligência de dados para rodar nas ruas soteropolitanas.
De acordo com a executiva, a chegada dos veículos será acompanhada de atualizações de software focadas no relevo acidentado.
"Salvador está contemplada, então a gente espera que as ladeiras aqui não sejam mais um tão grande problema, porque as bikes elétricas visam isso. E os nossos investimentos também em melhoria do algoritmo de altimetria visam melhorar as condições de trabalho dos entregadores", destacou Luana Ozemela.
Ela explica que o algoritmo de altimetria mede a inclinação das rotas para otimizar o despacho dos pedidos. E a medida visa reduzir o esforço físico do entregador e equilibrar o tempo das entregas na capital baiana.
Para viabilizar o acesso financeiro aos equipamentos, a empresa opera com uma política de baixo custo para o trabalhador da ponta. Conforme detalhado pela VP, com cerca de três horas de trabalho o entregador consegue financiar sete dias de aluguel da bicicleta elétrica na plataforma.
Inteligência artificial no fluxo de caixa e expansão de crédito
Segundo a porta-voz do Ifood, após a superação do entrave da digitalização básica, o foco da companhia mudou para o fornecimento de tecnologias de ponta, como a Inteligência Artificial, para a gestão empresarial diária.
Para isso, a fintech iFood Pago está testando em fase piloto a ferramenta "Meu Caixa". O sistema integra os dados do ecossistema de vendas diretamente ao fluxo de caixa diário do restaurante, emitindo alertas automáticos sobre vencimentos, faturamento e atrasos.
O ecossistema também expande a oferta de crédito facilitado para empreendedores que historicamente têm acesso negado no sistema bancário tradicional.
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Celebrando 15 anos de fundação nesta sexta, 15, com uma estrutura corporativa que hoje engloba marcas como Sympla e Decolar, o iFood aproveitou o evento em Salvador para anunciar ações de impacto social afirmativo.
O aplicativo conta atualmente com 200 mil mulheres donas de negócios ativos no país e confirmou a expansão do programa "Elas Que Crescem" para a Bahia.
A iniciativa dará visibilidade e ferramentas de aceleração para mulheres empreendedoras, permitindo que os consumidores identifiquem e comprem diretamente de restaurantes liderados por mulheres dentro do aplicativo.
O projeto soma-se a outras ações educacionais da marca, como o programa "Meu Diploma do Ensino Médio", que já formou gratuitamente 16 mil entregadores no Brasil.