Imposto de Renda: prazo para declaração termina nesta sexta-feira | A TARDE

Termina nesta sexta-feira, 31 de maio, o prazo para enviar as declarações de Imposto de Renda de 2024. A recomendação dos especialistas é que o contribuinte entregue a declaração dentro do prazo mesmo que ela esteja incompleta, e corrija depois para evitar a multa.

Caso a declaração não seja feita, o contribuinte terá que pagar uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano.

Até as 08h31 desta sexta, quase 39,1 milhões de pessoas já haviam entregado a declaração e a Receita ainda esperava receber 3,9 milhões de declarações, de um total estimado em 43 milhões neste ano.

Acontece também, nesta sexta-feira, o primeiro lote de pagamento da restituição. A Receita Federal divulgou a data de reembolso do Imposto de Renda 2024, que são: 31 de maio, 28 de junho, 31 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro.

Como fazer sua declaração

O primeiro passo é baixar o programa do IR 2024, disponibilizado pela Receita Federal por meio desse link.

Ao entrar no portal, você deve fazer o seguinte caminho. “Centrais de Conteúdo” - "Programas" - “Programas Geradores de Declaração (PGD) - "Imposto de Renda (DIRPF)". Em seguida, é necessário escolher o sistema operacional utilizado no seu computador. O programa está disponível para as plataformas Windows, MacOs (sistema operacional dos computadores da Apple), Linux e a versão Multiplataforma.

Em caso de declaração pela primeira vez, é necessário clicar na opção "Iniciar Declaração em Branco", e digitar os dados desejados. Já as pessoas que declaram em 2023, podem importar os dados que foram utilizados. Além disso, utilizando a conta do gov.br, de nível ouro ou prata, é possível iniciar com a declaração pré-preenchida.

Depois que o programa terminar de baixar e for aberto em seu computado, escolha o tipo de declaração que deseja fazer. Acesse o menu e escolha “Declaração de Ajuste Anual".

Já em caso de "Dependentes" as informações como nome, CPF, e-mail, telefone e data de nascimento devem ser preenchida com os dados individuais dos dependentes do contribuinte.

