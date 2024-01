Índice que reajusta o seguro-desemprego fica em 3,71% em 2023 | A TARDE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrou aumento de 3,71% em 2023. O resultado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira, 11.

Em dezembro, o índice registrou alta de 0,55%, acima dos 0,10%, em comparação a novembro. No acumulado de 2023, houve alta de 0,33% nos produtos alimentícios e de 4,83% nos não alimentícios. O INPC do ano anterior foi de 5,93%, acima do que foi registrado em 2023.

O INPC desempenha um papel crucial no reajuste da tabela do seguro-desemprego e das aposentadorias daqueles que recebem acima do salário mínimo. No contexto do seguro-desemprego, o índice é utilizado como referência para calcular os ajustes nas faixas intermediárias e no teto do benefício.

Para os beneficiários que recebem o salário mínimo, o reajuste segue a variação desse valor, que apresentou ganho real ao subir acima da taxa de inflação.