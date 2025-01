Inflação na RMS é a maior do país em dezembro

- Foto: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), calculado pelo IBGE, ficou em 0,66% na Região Metropolitana de Salvador (RMS) em dezembro. Teve uma segunda aceleração seguida e ficou acima, também, do registrado em dezembro de 2023 (quan do havia sido 0,45%). Foi quase o dobro do verificado no Brasil como um todo (0,34%) e o índice mais alto entre os 11 locais pesquisados separadamente.

O IPCA-15 funciona como uma prévia da inflação oficial do mês, refletindo os preços coletados entre 13 de novembro e 12 de dezembro. Com o resultado do mês, o IPCA-15 da Região Metropolitana de Salvador fechou o ano de 2024 em 4,67%. O índice anual da região ficou acima do registrado em 2023 (que havia sido 4,24%), mas ainda abaixo dos verificados nos dois anos anteriores (6,83% em 2022 e 10,67% m 2021).

No fechamento de 2024, o IPCA-15 da RMS (4,67%) ficou um pouco abaixo do resultado nacional (4,71%), sendo apenas o 6º entre os 11 locais pesquisados. As regiões metropolitanas de Belo Horizonte/MG (6,20%) e Belém/PA (4,98%) e a cidade de Goiânia/GO (4,87%) tiveram as maiores prévias de inflação do ano de 2024. Os menores índices foram os da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS (3,69%), de Brasília/DF (3,86%) e da RM Recife/PE (4,22%).