Inscrição concurso Caixa 2024: confira vagas, salários e editais | A TARDE

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta quinta-feira, 29, as inscrições para dois concursos públicos, com o objetivo de preencher mais de 4 mil vagas na instituição.

O primeiro edital inclui oportunidades para o cargo de técnico bancário novo e na área de TI, com duas mil vagas para cada cargo, sendo 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva (para os dois casos).

Na área de TI, as vagas estão concentradas no Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. Para técnico bancário novo, as oportunidades estão distribuídas em todo o território nacional.

Para o primeiro edital, os requisitos para se candidatar incluem ensino médio completo, com salário inicial de R$ 3.762.

Já o segundo edital é voltado para quem tem nível superior. Nesse caso, são 28 vagas para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho, com salários de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente. Há ainda 5 vagas disponíveis para cadastro de reserva (nos dois casos).

Inscrição

A inscrição concurso Caixa 2024 é feita através do portal da realizadora das provas: a Fundação Cesgranrio (clique aqui). As inscrições serão realizadas apenas online,no período de 29 de fevereiro a 25 de março. As provas estão marcadas para o dia 26 de maio, e as cidades onde serão realizadas estão especificadas nos editais.

O valor da inscrição é de R$ 50 para o edital de nível técnico e R$ 65 para o de nível superior. Para acessar o primeiro edital, clique aqui, para acessar o segundo, clique aqui.