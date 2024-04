Inscrições para o Bahia Oil & Gas Energy estão abertas | A TARDE

O evento Bahia Oil & Gas Energy 2024 acontece no Centro de Convenções de Salvador entre os dias 22 a 24 de maio. Na oportunidade serão debatidos os principais temas relacionados à área energética como forma de fazer novos negócios. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site oficial.

Com foco no setor de petróleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil, a programação vai contemplar assuntos relevantes das etapas de exploração e produção onshore e offshore (upstream), transporte (midstream), refino (downstream), petroquímica, naval e integração energética.

“Entre as novidades para este ano estão o Congresso Científico, com apresentação de artigos acadêmicos, e a Arena Comercial, para que as empresas tragam seus lançamentos em produtos, equipamentos e serviços. Esses espaços foram uma demanda percebida na edição anterior e que trazemos para incrementar ainda mais o Bahia Oil & Gas Energy”, afirma Nicolás Honorato, diretor do PetroNor e idealizador do evento.

A organização estima superar os quase R$60 milhões movimentados em negócios durante a edição do ano passado, e a participação de 10 mil visitantes, oriundos de, pelo menos, 15 países. Para recebê-los, haverá dois pavilhões de exposição com 230 estandes e uma programação que inclui duas plenárias principais, uma orientada a petróleo e outra a gás e derivados, Arena ESG, Arena da Inovação, Arena Comercial, Congresso Científico, seção técnica, encontro de negócios e visitas técnicas.