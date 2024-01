INSS começa a usar inteligência artificial para detectar fraudes | A TARDE

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) inicia nesta segunda-feira, 15, o uso da inteligência artificial para identificar fraudes em atestados médicos para conseguir o auxílio-doença.

Antes, o segurado enviava o atestado médico pelo Atestmed, sistema on-line de pedido automático, para conseguir o benefício de afastamento do serviço por mais de 15 dias sem passar pela perícia médica presencial. Com o uso da IA, um robô desenvolvido pela Dataprev analisa o envio e faz cruzamentos em bancos de dados para fazer uma varredura nos atestados médicos.

Serão analisados pela inteligência artificial dados como nome, assinatura e CRM do médico no atestado, além de identificar o endereço de onde foi enviado o arquivo.

Em 2023, mais de 1,6 milhão de pedidos chegaram ao INSS via Atestmed, mas quase metade (46%) não foi aceita porque não estava de acordo com as regras do instituto.

Segundo o INSS, quem falsifica ou usa documento falso pode ser condenado a até 5 anos de prisão. Além disso, o beneficiário que comprou o atestado terá que devolver o dinheiro recebido e pode ser demitido por justa causa.