INSS libera consulta ao extrato do pagamento de janeiro | A TARDE

O extrato de pagamentos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), corrigidos em janeiro, já podem ser conferidos a partir desta terça-feira, 23, pelos canais de atendimento do órgão.

Nos extratos já constam os reajustes referentes ao aumento do salário mínimo e a correção da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Segundo o instituto, os depósitos serão feitos de 25 de janeiro a 7 de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo. Atualmente, 27.349.843 pessoas recebem o valor mínimo.

Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. Estes representam 12.028.324 dos beneficiários. Desse total, 5.761.215 são benefícios assistenciais, segundo dados da folha de pagamento de janeiro.

Os segurados que se aposentaram ou começaram a receber pensão ou auxílio ao longo de 2023 e têm benefícios acima do mínimo não receberão integralmente o reajuste. Neste caso, a correção será proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido

É possível acessar o extrato através do site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/). Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de "Extrato de Pagamento". Os segurados também poderão acessar através do app, disponível para sistemas Android e iOS.