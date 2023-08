IPCA da Região Metropolitana de Salvador tem alta de 0,25 em julho

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da Região Metropolitana de Salvador cresceu em julho e fechou o mês em 0,25%. O IPCA é o índice que observa tendências da inflação. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado é maior que o IPCA nacional, que registrou crescimento de 0,12% no mês. Em junho, o IPCA da RMS registrou uma deflação de -0,23%. No acumulado de 12 anos, o IPCA da região metropolitana alcançou 4,05%. Número maior que o nacional (3,99%).

Em termos gerais, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco tiveram alta em julho. Transportes foi de maior impacto, com crescimento de 0,31 p.p e maior variação, de 1,50%. No lado das quedas, destacam-se os grupos Habitação (-1,01% e -0,16 p.p.) e Alimentação e bebidas (-0,46% e -0,10 p.p.). Os demais grupos ficaram entre o -0,24% de Vestuário e o 0,38% de Despesas pessoais.

Os dados coletados no período de 29 de junho a 28 de julho de 2023, com os preços vigentes no período de 30 de maio a 28 de junho de 2023. O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários-mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) na RMS foi de 0,02, em julho. No mês anterior, chegou ao patamar de -0,33%. No acumulado de 12 meses, o INPC da RMS foi de 3,70.