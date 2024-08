IPCA de julho sobe puxado pela alta da gasolina e passagens aéreas

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A inflação do mês de julho ficou em 0,38%, uma alta de 0,17 ponto percentual em relação ao mês anterior, puxada pelos preços da gasolina e das passagens aéreas. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do país, foi divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. No ano, o indicador acumula alta de 2,87% e, nos últimos 12 meses, de 4,50%.

Dos nove grupos de produtos e serviços avaliados pelo índice, sete registraram alta em julho. No grupo Transportes, as passagens aéreas tiveram a maior variação, de 19,39%, e o maior impacto foi a gasolina, com 3,15%. O gerente da pesquisa, André Almeida, dá os detalhes.Já o grupo Alimentação e Bebidas ajudou a conter a inflação de julho, com recuo de 1% nos preços.

A alimentação em domicílio registrou queda de 1,51%, depois de nove meses consecutivos de alta. André Almeida destaca que a maior oferta de diversos produtos agrícolas ajudou a segurar os preços. As principais quedas foram do tomate, cenoura, cebola, batata inglesa e frutas.

O IBGE também divulgou o Indice Nacional de Preços ao Consumidor INPC (INPC, que teve ligeira alta de 0,26% em julho. No ano, o índice alcançou 2,95% e, nos últimos 12 meses, 4,06%. O INPC abrange famílias com rendimentos de um a cinco salários-mínimos de 16 regiões diferentes do país, enquanto o IPCA engloba parcela maior da população, apontando a variação do custo de vida médio de quem está na faixa de um a quarenta salários-mínimos.