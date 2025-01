IPVA 2025: carro a partir de 15 anos pode ficar isento na Bahia

Na Bahia, veículos com mais de 15 anos de fabricação não pagam o IPVA - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) muda com a data de fabricação, o tipo do veículo, e o estado onde o proprietário mora. O imposto pago pelo proprietário é calculado sobre o valor venal seguindo a Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). No entanto, existem situações em que é possível ter a isenção do tributo.

Na Bahia, veículos com mais de 15 anos de fabricação não pagam o IPVA. O mesmo vale para veículos 100% elétricos de até R$300 mil. Outro caso que permite o não pagamento do imposto é o dos taxistas.

Ainda no caso das regras que valem no estado, a isenção do tributo também abrange veículos de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista.

Isenção do IPVA

Para saber se seu veículo é isento, basta acessar o portal da Secretaria de Fazenda da Bahia e procurar as informações sobre o IPVA com os dados do Renavam e a placa do veículo.

Para portadores de deficiências físicas, sensoriais ou intelectuais, o pedido precisa ser acompanhado dos dados do veículo em nome da pessoa com este quadro (ou de um representante legal) e um atestado que comprove a condição médica.