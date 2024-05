IR 2024: como saber se estou no primeiro lote de restituição | A TARDE

O 1° lote da restituição do Imposto de Renda 2024 será pago no dia 31 de maio. Para saber se você irá receber o valor restituído nessa data ou se receberá apenas nos próximos lotes. Primeiro, é importante consultar se o contribuinte tem direito à restituição do IR.

Ao acessar o site do governo federal, na opção “Consultar restituição de imposto de renda”, é possível checar ao preencher os dados de CPF, data de nascimento e o ano atual.

A Receita Federal realizou o primeiro processamento das declarações na última sexta-feira, 10, e sábado, 11. Por isso, só quem enviou a declaração até esses dias poderá receber a restituição. Mas isso não garante que o contribuinte vai receber em 31 de maio.

Veja a ordem de prioridade para recebimento da restituição:

Acima de 80 anos

acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave

cuja maior fonte de renda seja o magistério

que fizeram a declaração pré-preenchida ou indicaram Pix para a restituição

Os demais

Calendário da restituição do IR 2024

1° lote – 31/05

2° lote – 28/06

3° lote – 31/07

4° lote – 30/08

5° lote – 30/09

Quanto antes preencher e enviar a declaração do Imposto de Renda, mais cedo o contribuinte receberá a restituição.

O prazo para envio da declaração do IR sem multa encerra em 31 de maio. Para residentes nos municípios em estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o prazo vai até 30 de agosto de 2024.

