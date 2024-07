Jogar fora? Saiba o que fazer com primeiras notas do real após decisão

Cédulas da primeira família do real serão tiradas de circulação - Foto: Casa da Moeda | Divulgação

Uma medida normativa do Banco Central (BC), vai tirar de circulação as primeiras notas do real emitidas no país. Com isso, as cédulas R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100, produzidas entre 1994 e 2010, não estarão mais tão palpáveis na mão da população.

Também sairá de circulação a rara nota de R$ 10 “de plástico”, feita em polímero e lançada em 2000 em razão da celebração dos 500 anos de Descobrimento do Brasil. Ainda segundo a autoridade monetária, as notas da primeira família do real representam, atualmente, 3% do dinheiro em circulação.

Segundo o BC, a medida acontece pensando que, as notas em condições não adequadas "geram dificuldades logísticas para toda a cadeia de execução dos serviços", incluindo caixas eletrônicos, máquinas contadoras e outros equipamentos.

"Considerando o tempo de vida útil destas cédulas, é de se supor que suas condições físicas não estejam adequadas à circulação", justificou o BC.

O que fazer com as antigas?

O BC orienta que as notas da primeira família do real, sejam recolhidas pelos bancos e as substitua por novas. Apesar da medida, as notas antigas não perdem validade e podem continuar sendo utilizadas normalmente.

“Importante salientar que essas notas permanecem com o seu poder de compra, e a população pode continuar utilizando-as normalmente nas suas transações diárias, tanto para pagamentos como recebimentos”, disse o banco.

Em 2010, o Banco Central lançou as novas notas do real, chamadas de Segunda Família do Real. Inicialmente somente com notas de R$ 50 e R$ 100, passaram a circular, em 2012, notas de R$ 10 e R$ 20. Em 2013, de R$ 2 e R$ 5, e a versão mais recente, que é a de R$ 200.