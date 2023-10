Justiça de São Paulo decreta falência da Saraiva | A TARDE

A 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo decretou nesta sexta-feira, 6, a falência da rede de livrarias Saraiva. Ainda nesta semana, a empresa havia entrado com pedido de autofalência, após passar quase cinco anos em recuperação judicial.

Desde 2018, a empresa acumulava R$ 675 milhões em dívidas junto 1,1 mil credores. À época, a rede tinha 85 lojas em 17 estados. A decisão ainda cabe recurso.

Na decisão, o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho reconheceu o descumprimento do plano de recuperação judicial e determinou a suspensão de ações e execuções contra a empresa e a apresentação da relação de credores. Em sua decisão o juiz manteve o administrador judicial.

“Embora formulado o pedido de autofalência, com a alegada apresentação de documentos exigidos pelo artigo 105, da Lei 11.101/2005 e o cumprimento dos demais requisitos legais, nos autos já há notícia de descumprimento do plano, o que determina, independentemente da vontade das devedoras, por força do artigo 73, IV, a convolação da recuperação em falência”, escreveu o magistrado.

Ao longo dos últimos anos, a Saraiva reduziu sua operação física, até que no último dia 20, a companhia anunciou o fechamento de todas as lojas físicas e a demissão de funcionários.