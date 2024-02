Justiça volta a suspender recuperação judicial da 123 Milhas | A TARDE

A Justiça de Minas Gerais suspendeu mais uma vez a recuperação judicial da agência de viagens online 123 Milhas. A ação estava paralisada por três meses pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a pedido do Banco do Brasil, o maior credor da empresa.

A juíza Claudia Helena Batista, da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, considerou na determinação publicada na última quinta-feira, 26, que, apesar de a constatação prévia – verificação das reais condições de funcionamento – da 123 Milhas, da HotMilhas e da Novum Investimentos ter sido encerrada, a das empresas Lance Hotéis e da Maxmilhas, do mesmo grupo, ainda não foram objeto de decisão judicial.

"No meu entender [...], a retomada da recuperação judicial deve aguardar a decisão do relator acerca da constatação prévia das empresas LH - LANCE HOTEIS LTDA. e MM TURISMO & VIAGENS S/A [Maxmilhas], para que os prazos legais sejam cumpridos devidamente", diz um trecho da decisão.

Em dezembro de 2023, o desembargador Alexandre Victor de Carvalho acatou um pedido do Banco do Brasil e substituiu dois dos três escritórios nomeados por Batista para atuarem como administradores judiciais no caso. O BB alegou falta de estrutura, experiência e expertise dos escritórios nomeados pela magistrada.

Na ocasião, a instituição financeira também afirmou que a agência de viagens não instruiu na petição inicial todos os documentos necessários para viabilizar o processo da recuperação judicial e, também, não incluiu a lista de credores.