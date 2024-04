Livia Voigt: bilionária mais jovem do mundo tem 19 anos e é brasileira | A TARDE

A brasileira Livia Voigt, herdeira da empresa de máquinas e equipamentos WEG, é a bilionária mais jovem do mundo, segundo o ranking anual da revista Forbes.

Aos 19 anos, ela soma um patrimônio de US$ 1,1 bilhão, fruto da sua participação como acionária na WEG. Livia Voigt tem 3% das ações da empresa. A jovem não tem participação no conselho ou na diretoria do negócio.

A brasileira é neta de Werner Ricardo Voigt, cofundador da WEG ao lado de Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus.

A WEG S.A. é uma empresa multinacional brasileira. Ela foi fundada em 1961, com sede na cidade de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina.

A WEG começou a ampliar suas atividades a partir da década de 80, com a produção de máquinas elétricas, componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força, entre outras atividades na área de tecnologia.

No raking dos novos bilionários da Forbes, Livia Voigt está ao lado de nomes como a cantora norte-americana Taylor Swift, que tem fortuna de US$ 1,1 bilhão.

Veja os 25 mais jovens membros da lista de bilionários da Forbes, do mais velho ao mais novo:

25. Evan Spiegel

Idade: 33

País: EUA

Fonte de riqueza: Snapchat

Patrimônio líquido: US$ 3,1 bilhões

24. John Collison

Idade: 33

País: Irlanda

Fonte de riqueza: Stripe

Patrimônio líquido: US$ 7,2 bilhões

23. Shunsaku Sagami

Idade: 33

País: Japão

Fonte de riqueza: Corretora de fusões e aquisições

Patrimônio líquido: US$ 1,9 bilhão

22. Jonathan Kwok

Idade: 32

País: Hong Kong

Fonte de riqueza: Imóveis

Patrimônio líquido: US$ 2,4 bilhões

21. Mark Mateschitz

Idade: 31

País: Áustria

Fonte de riqueza: Red Bull

Patrimônio líquido: US$ 39,6 bilhões

20. Ben Francis

Idade: 31

País: Reino Unido

Fonte de riqueza: Gymshark

Patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão

19. Andy Fang

Idade: 31

País: EUA

Fonte de riqueza: DoorDash

Patrimônio líquido: US$ 1,2 bilhão

18. Michal Strnad

Idade: 31

País: República Checa

Fonte de Riqueza: Armas

Patrimônio líquido: US$ 4,4 bilhões

17. Palmer Luckey

Idade: 31

País: EUA

Fonte de riqueza: Realidade virtual, tecnologia de defesa

Patrimônio líquido: US$ 2,3 bilhões

16. Stanley Tang

Idade: 31

País: EUA

Fonte de riqueza: DoorDash

Patrimônio líquido: US$ 1,2 bilhão

15. Gustav Magnar Witzøe

Idade: 30

País: Noruega

Fonte de Riqueza: Piscicultura

Patrimônio líquido: US$ 4,2 bilhões

14. Sophie Luise

Idade: 29

País: Alemanha

Fonte de riqueza: Optometria

Patrimônio líquido: US$ 2,7 bilhões

13. Leonardo Maria Del Vecchio

Idade: 28

País: Itália

Fonte de riqueza: Óculos

Patrimônio líquido: US$ 4,7 bilhões

12. Katharina Andresen

Idade: 28

País: Noruega

Fonte de Riqueza: Investimentos

Patrimônio líquido: US$ 1,7 bilhão

11. Alexandra Andresen

Idade: 27

País: Noruega

Fonte de Riqueza: Investimentos

Patrimônio líquido: US$ 1,6 bilhão

10. Firoz Mistry

Idade: 27

País: Irlanda

Fonte de riqueza: Diversificada

Patrimônio líquido: US$ 4,9 bilhões

9. Dora Voigt de Assis

Idade: 26

País: Brasil

Fonte de riqueza: Máquinas Industriais

Patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão

8. Zahan Mistry

Idade: 25

País: Irlanda

Fonte de riqueza: Diversificada

Patrimônio líquido: US$ 4,9 bilhões

7. Remi Dassault

Idade: 22

País: França

Fonte de riqueza: Herdada

Patrimônio líquido: US$ 2,5 bilhões

6. Lucas Del Vecchio

Idade: 22

Cidadania: Itália

Fonte de riqueza: Óculos

Patrimônio líquido: US$ 4,7 bilhões

5. Kim Jung Min

Idade: 22

País: Coreia do Sul

Fonte de riqueza: Jogos online

Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão

4. Kevin David Lehmann

Idade: 21

País: Alemanha

Fonte de riqueza: Drogarias

Patrimônio líquido: US$ 3,3 bilhões

3. Kim Jung-youn

Idade: 20

País: Coreia do Sul

Fonte de riqueza: Jogos online

Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão

2. Clemente Del Vecchio

Idade: 19

País: Itália

Fonte de riqueza: Óculos

Patrimônio líquido: US$ 4,7 bilhões

1. Lívia Voigt

Idade: 19

País: Brasil

Fonte de riqueza: Máquinas Industriais

Patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão