Lotofácil tem 3 acertadores e ninguém fica milionário; veja resultado

A Lotofácil, considerado o concurso "menos difícil" da Caixa Econômica Federal, teve três ganhadores.

Os vencedores do concurso 3158 vão dividir o prêmio principal da Lotofácil.

Os números sorteados na noite de quinta-feira (18) foram 01-02-04-09-10-11-12-14-15-17-19-22-23-24-25.

Cada bilhete premiado dará acesso a R$ 396.061,80, já descontados os impostos.

Para o próximo concurs, o prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão, com sorteio marcado para a noite desta sexta-feira (19). Os ganhadores do concurso 3158 da Lotofácil são das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.