Lula assina plano de metas do governo até 2027

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou para o Congresso Nacional nesta quarta-feira, 30, o Plano Plurianual (PPA) de 2024 a 2027, já assinado. O documento estabelece os objetivos prioritários a serem cumpridos no terceiro mandato do governo.

Entre as propostas estão a redução do desemprego abaixo de 7% - atualmente, a 8% -, da extrema pobreza, de 6% a 2.72% da população brasileira e diminuição tanto do desmatamento da Amazônia quanto das emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Pelos cálculos do governo, são estimados, durante os quatro anos do PPA, gastos globais da ordem de R$ 13,3 trilhões, incluindo os recursos orçamentários e não orçamentários: R$ 8,8 trilhões são do orçamento da União; R$ 3,8 trilhões de recursos não orçamentários (como subsídios financeiros e tributários) e R$ 566 bilhões vem do orçamento das estatais.

O plano tem 464 objetivos específicos em 88 programas. Há seis prioridades do governo: o combate à fome e redução das desigualdades; educação básica; atenção primária e especializada em saúde; neoindustrialização, trabalho, emprego e renda; Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática.