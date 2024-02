Lula desiste de emplacar Mantega como CEO da Vale | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de indicar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega para o comando da Vale. A informação foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta sexta-feira, 26.

Os rumores sobre a intenção de emplacar o nome do ex-ministro para o comando da empresa ou no seu Conselho de Administração não foram bem recebidos pelos acionistas. Mantega deve divulgar uma carta ainda hoje afirmando que abre mão de ocupar um cargo na empresa.

Nesta quinta-feira, o presidente usou as redes sociais para criticar a empresa, que terá que decidir até o fim deste mês se reconduz o atual presidente da empresa, Eduardo Bartolomeo, no Conselho de Administração, ou abre um processo para contratar um novo executivo como CEO da empresa. O governo não concorda com a manutenção de Bartolomeu.

Atualmente, a Vale é uma corporação, sem controle direto de nenhum acionista. O governo tem participação na empresa por meio da previdência dos servidores do Banco do Brasil, a Previ.

Perdas no mercado

Com a informação de desistência, as ações da empresa da B3, principal índice da bolsa de valores brasileira, reagiram subindo quase 2% após iniciar o dia em queda. As especulações acerca da possível entrada de Mantega na Vale fez com que a companhia perdesse R$ 39,3 bilhões em valor de mercado apenas neste primeiro mês de 2024.

Ontem, 25, as ações da empresa da B3, principal índice da bolsa de valores brasileira, encerrou o pregão em baixa de 2,2%. Desde o início do ano, os papéis da empresa desabaram 11,3%, reduzindo o valor de mercado da companhia para R$ 309,1 bilhões.

A Vale também enfrenta um processo da Justiça de Minas Gerais, junto com a BHP e a Samarco, devido ao rompimento da barragem de Mariana (MG), em 2015. As empresas serão obrigadas a pagarem uma multa de R$ 47,6 bilhões como indenização por danos morais coletivos.