Lula faz críticas a Vale em meio a pressão por nomeação de Mantega | A TARDE

O presidente Lula (PT) fez duras críticas à minerdora Vale em suas redes sociais ao lembrar do marco de cinco anos da tragédia ocorida em Brumadinho-MG, completos nesta quinta-feira, 25.

O petista cobrou ainda ações de reparação da mineradora. Segundo o chefe do Planalto, quase meia década após o rompimento da barragem “a Vale nada fez para reparar a destruição causada”.

“Hoje faz 5 anos do crime que deixou Brumadinho debaixo de lama, tirando vidas e destruindo o meio ambiente. 5 anos e a Vale nada fez para reparar a destruição causada”, escreveu.

As falas de Lula vêm em meio ao à pressão do governo pela nomeação do petista Guido Mantega para o comando ou a diretoria da empresa mineradora. Lula, inclusive, defende a indicação.

Guido Mantega foi ministro do Planejamento, presidente do BNDES e ministro da Fazenda nos dois mandatos de Lula. Ele também atuou na área econômica na gestão de Dilma Rousseff.