Lula diz que se 'Desenrola' der certo, Haddad deveria ganhar Nobel

Lançado na última segunda-feira, 17, o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas, foi elogiado pelo presidente da República Lula, que afirmou que caso o projeto funcione, um prêmio Nobel deveria ser dado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Até brinquei com Haddad, se isso der certo como você está dizendo, você vai ter que ganhar, junto com sua equipe, o prêmio Nobel da 'desenrolação'", afirmou o presidente.



A fala foi dada durante transmissão ao vivo em suas redes sociais nesta terça-feira, 18, em Bruxelas, na Bélgica, onde o presidente cumpre agendas da Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos.

O programa tem objetivo de renegociar dívida de até R$ 100 de devedores. Os bancos serão responsáveis pela quitação do débito. O Desenrola Brasil é destinado à pessoas físicas, com CPF negativado e que tenham dívida inscrita nos cadastros dos birôs de crédito do país, como a Serasa e SPC Brasil. A projeção é que mais de 30 milhões de brasileiros sejam beneficiados.