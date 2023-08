Maior poder de compra deve aquecer vendas no Dia dos Pais em Salvador

Menos de uma semana para o Dia dos Pais, o comércio baiano está movimentado e já começa a apresentar perspectivas positivas. Apesar do cenário marcado pela recuperação quase que imediata no pós-pandemia e a redução da taxa básica de juros, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), aponta que para comprar um presente tradicional para a data, as pessoas deverão gastar um pouco neste ano.

De acordo com o levantamento da Fecomércio-BA, com base nas informações do IPCA-15, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação da cesta de produtos para o Dia dos Pais neste ano cresce 6,70%, mais que o dobro do aumento médio geral da região metropolitana de Salvador, de 3,01%, no acumulado em 12 meses.

Entre os itens selecionados pela federação, produtos de vestuário e calçados apresentaram maior aumento anual de preços: sapato masculino (16,8%), tênis (12,29%), bermuda (9%) e sandália (7,99%). Outras elevações foram de perfumes (13,35%), produtos para barba (12,98%) e produtos para cabelo (11,21%). São itens que também sofreram o repasse do aumento de custo dos insumos.

Apesar do Fecomércio-BA não ter uma projeção de vendas de Dia dos Pais, há um cenário positivo percebido pelo comércio. Segundo o consultor econômico da federação, Guilherme Dietze, as condições de consumo das famílias “estão bem melhores” do que em comparação com o ano passado.

“Estamos com uma inflação de alimentos em queda, e isso ajuda o poder de compra. Tivemos redução no preço da gasolina em relação ao ano passado e além disso, tivemos uma maior geração de emprego. A capacidade de consumo das famílias está bem mais positiva em 2023, e isso significa que a tendência é de aumento das vendas. Tudo isso leva a crer que a movimentação deste ano seja bem maior do que no ano passado”, projeta o especialista.

De acordo com pesquisa da federação, o índice de Intenção de Consumo das Famílias – ICF registrou aumento anual de 22,2% e o atual patamar do indicador, de 106,4 pontos em julho, é o mais elevado em 8 anos

Segundo projeções da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Salvador, a expectativa de crescimento de vendas na capital baiana é de 5%, em comparação ao mesmo período do ano passado. CDL Salvador, o dado acompanha a estimativa de tíquete médio de R$ 180 e valem para Salvador e Região Metropolitana.

De acordo com a entidade, os setores que mais devem ser procurados nesta data são de vestuários, calçados, acessórios, celulares, eletrônicos em geral, e perfumaria.

Cenário pós-pandemia

A recuperação do comércio no pós-pandemia, segundo o economista, foi quase que imediata, entre os anos de 2021 e 2022. Dietze explica que no período, a queda da taxa de juros em 2%, em 2020, ajudou a aquecer as vendas no comércio, mas foi registrada uma acomodação do setor neste ano.

“O crédito ficou mais barato na época, e com isso houve uma aceleração muito forte do consumo, que era eletrodomésticos, eletrônicos, materiais de construção, supermercados, farmácias. Vimos esse desempenho muito bom se acomodando. Nós continuamos positivos, mas em um ritmo mais baixo do que a gente viu”, explica ele.